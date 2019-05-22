Фанаты "Спартака" начали акцию с граффити против Дениса Глушакова

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Фанаты "Спартака" начали акцию с граффити против Дениса Глушакова

Болельщики московского "Спартака" начали акцию с граффити против и капитана команды Дениса Глушакова.

В своем инстаграме болельщики обратились ко всем фанатам красно-белых с просьбой присоединиться к акции.

"Перед окончанием сезона болельщики "Спартака" со всей России напомнили о своем отношении к Денису Глушакову и о том, что в ближайшее межсезонье ему стоит покинуть нашу команду!

Анапа, Астрахань, Богородицк, Брянск, Владимир, Вологда, Ижевск, Калуга, Кёнигсберг, Ковров, Краснодар, Красноярск, Курск, Лабинск, Москва, Нижний Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Оренбуржье, Пермь, Реутов, Рославль, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Таганрог, Тверь, Тула, Тюмень, Узловая, Ульяновск, Уфа, Уральцы, Химки, Челябинск, Щекино, Ярославль и многие другие за #СпартакБезГлушакова!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед окончанием сезона болельщики Спартака со всей России напомнили о своем отношении к Денису Глушакову и о том, что в ближайшее межсезонье ему стоит покинуть нашу команду! Анапа, Астрахань, Богородицк, Брянск, Владимир, Вологда, Ижевск, Калуга, Кёнигсберг, Ковров, Краснодар, Красноярск, Курск, Лабинск, Москва, Нижний Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Оренбуржье, Пермь, Реутов, Рославль, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Таганрог, Тверь, Тула, Тюмень, Узловая, Ульяновск, Уфа, Уральцы, Химки, Челябинск, Щекино, Ярославль и многие другие за #СпартакБезГлушакова! Присоединяйтесь к акции и выкладывайте свои фотографии с этим тэгом.

Публикация от Ультра (@ultra_spartak)

Присоединяйтесь к акции и выкладывайте свои фотографии с этим тэгом", - сообщается в инстаграме "Ультра". 

В текущем сезоне Глушаков сыграл за "красно-белых" 25 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Комбаров: "Глушаков - лидер. Он всегда за команду". | http://soccernews.ru
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