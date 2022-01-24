Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей команды

Фото твиттер "Фратрии"

"Фратрия", фанатское объединение московского "Спартака", выступило с жёстким заявлением в связи с грядущим введением системы Fan ID на стадионах.

"Мы едины в своей позиции - мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID. Заявляем о своём решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.

Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со "Спартаком": Москвы, России, стран СНГ и всего мира! Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип – поддержка нашей команды! В любые времена, несмотря на результаты, ограничения, прессинг со стороны правоохранительных органов и иные обстоятельства, мы оставались рядом со "Спартаком". Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это - тяжёлое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации.

Покидая трибуны, мы не перестанем поддерживать "Спартак" оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда ещё не добрался карающий цифровой жезл "закона" и "порядка". Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого, во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

Итак, наша позиция изложена. Каждый, кто отождествляет себя с футболом, должен сделать свой выбор. Система не остановится – избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от "неугодных", её механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение "комфортной и безопасной среды на футболе", не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями "семейных секторов" и VIP-лож.

Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды! Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!" - говорится в заявлении "Фратрии".

Напомним, что Госдума России приняла закон о введении Fan ID 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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