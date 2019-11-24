Фанаты "Спартака" оскорбляли Дзюбу на матче с "Уралом"

На матче "Урал" - "Спартак" (0:0; второй тайм)фанаты московского клуба оскорбляли игрока "Зенита" Артема Дзюбу. Об этом сообщает Sports.ru.

Болельщики красно-белых скандировали "Дзюба, Дзюба, иди ## ### (куда подальше)".

Напомним, на матче сборной России с Сан-Марино в рамках 10-го тура отборочного этапа Евро-2020 игрока сине-бело-голубых таким же образом оскорбляли российские фанаты.

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