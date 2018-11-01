Фанаты "Спартака" освистали Глушакова перед матчем с "Анжи"

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Фанаты "Спартака" освистали Глушакова перед матчем с "Анжи"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков попал в стартовый состав матча 1/8 финала Кубка России с "Анжи", который проходит на "Открытие Арена".

Перед началом встречи диктор называл имя игроков, а болельщики выкрикивали их фамилии. Но когда дело дошло до Глушакова, раздался оглушительный свист.

Напомним, что у Глушакова конфликтовал с бывшим главным тренером "красно-белых" Массимо Каррера, и футболист был переведен в дублирующий состав.

Стартовые составы команд:

"Спартак": Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Самедов, Глушаков, Р. Ерёменко, Тимофеев, Ломовицкий, Ханни.

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Глебов, Чайковский, Понсе.

Матч начался в 19:00.

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