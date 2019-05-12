Фанаты "Спартака" почтили память погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево"

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Фанаты "Спартака" почтили память погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево"

Фанаты "Спартака" не оставили без внимания трагические события произошедшие в "Шереметьево".

Во время матча РПЛ против "Уфы" болельщики московского клуба вывесили баннер: "SU1492 05.05.2019 Скорбим".

Напомним, что 5 мая в аэропорту Шереметьево в авиакатастрофу попал самолет Sukhoi Superjet 100, летящий из Москвы в Мурманск. На борту самолета находилось 78 человек, из них выжило 37.

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