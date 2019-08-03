Фанаты "Спартака" подарили Федуну провокационную футболку
Владелец "Спартака" Леонид Федун получил в подарок от болельщиков футболку с надписью "Вы кого притащили", сообщают российские СМИ.
Ранее Федун произнес эту фразу, когда узнал, что бывший генеральный директор клуба Сергей Родионов назначил главным тренером команды Дмитрия Аленичева.
#СпартакДинамо Леонид Федун на матче. На вопрос о Тиле отвечать отказался pic.twitter.com/E4jnUyh2fq— СЭ Спартак (@spartak_se) 3 августа 2019 г.
После 3 туров "Спартак" занимает 10 место в Российской Премьер-Лиге. В 4-м туре "красно-белые" играют с "Динамо".
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|3
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