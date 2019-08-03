Фанаты "Спартака" подарили Федуну провокационную футболку

Теги спартак москвалеонид федун

Фанаты "Спартака" подарили Федуну провокационную футболку
Владелец "Спартака" Леонид Федун получил в подарок от болельщиков футболку с надписью "Вы кого притащили", сообщают российские СМИ.

Ранее Федун произнес эту фразу, когда узнал, что бывший генеральный директор клуба Сергей Родионов назначил главным тренером команды Дмитрия Аленичева.

После 3 туров "Спартак" занимает 10 место в Российской Премьер-Лиге. В 4-м туре "красно-белые" играют с "Динамо".

Не пропустите: Стала известна дата медобследования Тила в "Спартаке". | http://soccernews.ru
 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 4 8
3 Урал Урал 4 7
4 Рубин Рубин 3 7
5 Краснодар Краснодар 3 6
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
7 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 3 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов