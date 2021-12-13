Фанаты "Спартака" поддержали Руя Виторию в матче с "Сочи"
Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен
Болельщики московского "Спартака" выразили поддержку главному тренеру команды Рую Витории во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи".
Фанаты скандировали имя португальского специалиста перед стартовым свистком и по ходу игры.
Ранее сообщалось, что Витория в ближайшее время будет уволен, а его наставником станет итальянец Паоло Ваноли.
51-летний Витория тренирует "Спартак" с лета 2021 года. Под его руководством "красно-белые" занимают девятое место в чемпионате России, а также вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
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