Фанаты "Спартака" поддержали Руя Виторию в матче с "Сочи"

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Болельщики московского "Спартака" выразили поддержку главному тренеру команды Рую Витории во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи".

Фанаты скандировали имя португальского специалиста перед стартовым свистком и по ходу игры.

Ранее сообщалось, что Витория в ближайшее время будет уволен, а его наставником станет итальянец Паоло Ваноли.

51-летний Витория тренирует "Спартак" с лета 2021 года. Под его руководством "красно-белые" занимают девятое место в чемпионате России, а также вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

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