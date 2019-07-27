Фанаты "Спартака" поддержали Шалимова в конфликте с Кононовым

Перед матчем третьего тура РПЛ между "Тамбовом" и "Спартаком" фанаты столичной команды устроили не самый радушный приём наставнику "красно-белых" Олегу Кононову.

Группа болельщиков скандировала: "Сними пиджак, Шалимов прав!".

«Сними пиджак. Шалимов прав». Кононова атакуют прямо со спины pic.twitter.com/lWJeUC5Z4r — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) July 27, 2019

Ранее Игорь Шалимов назвал Кононова дебилом.

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