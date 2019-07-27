Фанаты "Спартака" поддержали Шалимова в конфликте с Кононовым

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Фанаты "Спартака" поддержали Шалимова в конфликте с Кононовым

Перед матчем третьего тура РПЛ между "Тамбовом" и "Спартаком" фанаты столичной команды устроили не самый радушный приём наставнику "красно-белых" Олегу Кононову.

Группа болельщиков скандировала: "Сними пиджак, Шалимов прав!".

Ранее Игорь Шалимов назвал Кононова дебилом.

Не пропустите: "Спартак" обратился к болельщикам в преддверии матча с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
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"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ

"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ

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