Фанаты "Спартака" поддержали Виторию после поражения от "Лестера"

Фото: твиттер "Спартака"

Фанаты "Спартака" выразили поддержку наставнику команды Рую Витории, несмотря на поражение от "Лестера" (3:4).

В конце матча болельщики скандировали имя португальского тренера.

Напомним, что к концу первого тайма "Спартак" вел со счетом 2:0.

После трех туров "Спартак" занимает в группе третье место.

Читайте также: "Спартак" с хоккейным счетом проиграл "Лестеру" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru