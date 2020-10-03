Фанаты "Спартака" показали баннер с гладиатором во время матча с "Зенитом"

Болельщики московского "Спартака" подготовили впечатляющий баннер к матчу 10-го тура РПЛ против "Зенита".

На огромном постере изображён гладиатор, а также надпись "В атаку!".

Матч "Спартак" - "Зенит" начался в 19:00 по московскому времени. Стартовые составы доступны здесь.

Команды по итогам 9 туров делят лидерство в Премьер-лиге, имея в своём активе по 20 очков.

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