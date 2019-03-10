Фанаты "Спартака" посмеялись над "Динамо" из-за переноса дерби в Химки

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Фанаты "Спартака" посмеялись над "Динамо" из-за переноса дерби в Химки
Болельщики «Спартака» вывесили высмеивающий баннер перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:0, идет первый тайм).

"Вас опять продинамили", - гласит текст на баннере.

Напомним, что матч должен был состояться на стадионе "Динамо" в Москве, который находился в процессе реконструкции в течение 10 лет. Но за несколько дней до матча газон стадиона был признан непригодным. В итоге поединок перенесли в Химки на стадион "Арена Химки".

Не пропустите: Глушаков не попал в основу "Спартака" в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru

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