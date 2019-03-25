Фанаты "Спартака" провели акцию против Глушакова

Болельщики московского "Спартака" вновь ополчились против капитана команды Дениса Глушакова.

Минувшей ночью возле офисов и салонов спонсоров "красно-белых" появилось около десяти растяжек, в которых обыгрываются их рекламные слоганы с применением фамилии футболиста.

В текущем сезоне 32-летний Глушаков сыграл за "Спартак" 20 матчей и забил 2 гола.

Хавбек попал в немилость к болельщикам после конфликта с бывшим наставником "народной команды" Массимо Каррерой, которого в итоге уволили.

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