Фанаты "Спартака" раскритиковали команду за пятое место в чемпионате России-2018/19

2 Теги спартак москва

Фанаты "Спартака" раскритиковали команду за пятое место в чемпионате России-2018/19
Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" подвергло жесткой критике команду за поражения от "Оренбурга" (0:2) в матче 30-го тура чемпионата России, а также итоговое пятое место в РПЛ.

"Ваше безволие станет легендой". "Спартак" бесславно слил сезон в заключительном матче чемпионата, проиграв в гостях "Оренбургу" (0:2) и лишившись путевки в групповой турнир Лиги Европы. Только пятое место в чемпионате России, - говорится в посте, опубликованном в твиттере "Фратрии".

Таким образом, в следующем сезоне "красно-белые" начнут выступления в Лиге Европы с квалификационного раунда.

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Комментарии

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Крош
Крош

Спартак вернулся туда, где и должен быть.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да и то, немного выше законного места

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