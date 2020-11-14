Фанаты "Спартака" разгромили болельщиков "Динамо" в матче 100-летия со дня рождения Бескова
Болельщики "Спартака" разгромили фанатов "Динамо" со счетом 5:1 в товарищеском матче в честь предстоящего 100-летия со дня рождения легендарного тренера Константина Бескова.
"5:1 — с таким счетом фанаты "Спартака" обыграли болельщиков «Динамо» в матче, посвященном столетию со дня рождения легенды обоих клубов Константина Ивановича Бескова. Дерби основных команд уже через неделю", — говорится официальном Twitter "красно-белых".
Бесков родился 18 ноября 1920. В бытность футболистом он выступал за московские "Металлург" и "Динамо". После завершения карьеры Бесков тренировал "Торпедо", ЦДКА, сборную СССР, "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". Со "Спартаком" он дважды становился чемпионом СССР, с "Динамо" выигрывал Кубки СССР и России.
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