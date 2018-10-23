Фанаты "Спартака" сделали громкое заявление об отставке Карреры

Организация болельщиков "Спартака" "Фратрия" высказалась против увольнения с поста главного тренера команды Массимо Карреры.

"Фратрия" выражает свое категорическое несогласие с принятым решением об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Мы не согласны ни с сутью решения, ни с формой его принятия.

В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. При Каррере клуб вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, впервые в истории завоевал Суперкубок России.

Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера. Иные функционеры клуба имеют к результатам как минимум не меньшее отношение, однако продолжают оставаться на своих местах.

В связи с этим считаем, что мы заслужили внятного объяснения от руководства клуба, почему все последствия коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба. Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды.

Кроме того, обращаем внимание, что уход из "Спартака" Массимо Карреры заслуживает отдельной церемонии, которую мы также требуем организовать. Можно уволить Карреру, забыть все достижения, но не получится все это так легко скормить болельщикам "Спартака".

Массимо - один из нас!" - говорится в заявлении фанатов.

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