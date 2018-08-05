Фанаты "Спартака" сделали заявление о возможном трансфере Еременко

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Фанаты "Спартака" сделали заявление о возможном трансфере Еременко
Фанатское объединение "Спартака" Supporters Group выступило против перехода в команду экс-игрока ЦСКА Романа Еременко в стан красно-белых.

"Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешёл младший брат Романа Еременко - Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в «Спартак» (в том числе и "бесплатно"). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба", - говорится в заявлении фанатов.

Напомним, что 31-летний Еременко пропустил два года из-за дисквалификации за употребление кокаина.

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