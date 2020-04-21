Фанаты "Спартака" собирают средства для жены умершего защитника "Казанки" Самохвалова

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Фанаты "Спартака" собирают средства для жены умершего защитника "Казанки" Самохвалова

Объединение фанатов московского "Спартака" "Фратрия" хочет помочь Анне Самохваловой - супруге защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова, который умер в понедельник во время пробежки.

"Красно-белые! В семье болельщицы "Спартака" Ани произошла трагедия. Из жизни ушёл её муж - футболист "Казанки" Иннокентий Самохвалов. У Ани остался маленький ребёнок. Если вы хотите оказать помощь, то можете перевести любую посильную для вас сумму на карту", - говорится в заявлении "Фратрии".

 

Напомним, что воспитанник "Локомотива" скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"Железнодорожники" также собираются оказать помощь семье футболиста.

Не пропустите: "Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова. | http://soccernews.ru
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