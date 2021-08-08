Фанаты "Спартака" требуют уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой

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Объединение фанатов "Спартака" Supporters Group обратилось к владельцу клуба Леониду Федуну касательно его жены Заремы Салиховой.

"Обращение к совету директоров "Спартака" и лично владельцу клуба Леониду Федуну!

От имени объединения фанатов Supporters Group мы требуем:

Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами отождествляющими себя со "Спартаком"!

Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!

Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!

Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!

В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип - поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных футболистов, тренеров и функционеров! Однако в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жeстко, сделать всe, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.

"Спартак" - это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! "Спартак" - это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая верeвка для грязных трусов! Его футболисты, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной "царицы"!

Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы! Не позорьте наше имя!" - говорится в заявлении объединения.

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