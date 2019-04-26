Фанаты "Спартака" устроили беспорядки после поражения от "Арсенала"
Разгромное поражение "Спартака" от "Арсенала" в матче 25-го тура чемпионата России очень расстроило фанатов "красно-белых".
Столичные болельщики сломали кресла на гостевой трибуне стадиона в Туле и пытались их поджечь. В ситуацию пришлось вмешаться пожарным.
Напомним, что "Арсенал" разгромил "Спартак" со счётом 3:0, вследствие чего "народная команда" потеряла даже математические шансы выиграть РПЛ.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Оренбург
|25
|35
|8
|Ростов
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16