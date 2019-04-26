Фанаты "Спартака" устроили беспорядки после поражения от "Арсенала"

Теги спартак москваарсенал тула

Фанаты "Спартака" устроили беспорядки после поражения от "Арсенала"

Разгромное поражение "Спартака" от "Арсенала" в матче 25-го тура чемпионата России очень расстроило фанатов "красно-белых".

Столичные болельщики сломали кресла на гостевой трибуне стадиона в Туле и пытались их поджечь. В ситуацию пришлось вмешаться пожарным.

Напомним, что "Арсенал" разгромил "Спартак" со счётом 3:0, вследствие чего "народная команда" потеряла даже математические шансы выиграть РПЛ.

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