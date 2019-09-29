Фанаты "Спартака" вспомнили Карреру после поражения от "Оренбурга"



Болельщики "Спартака" прокричали слова поддержки в адрес бывшего главного тренера команды Массимо Карреры после поражения в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги от "Оренбурга" (1:2). Также фанаты оскорбили нынешнего наставника Олега Кононова.

"A tutti! Avanti, Массимо Каррера! Иди на ***, Кононов Олег", - кричали фанаты.

В данный момент "Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, потерпев четыре поражения подряд.

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

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