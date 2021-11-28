Фанаты "Спартака" выбрали лучшего игрока команды по итогам прошлого сезона
Фото: инстаграм Джордана Ларссона/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон получил приз "Золотой кабан", который вручается лучшему игроку команды по итогам прошлого сезона по версии болельщиков клуба.
"Каждый приз имеет свою изюминку. На этот раз на подставке золотыми буквами выполнена цитата из книги шведской писательницы Астрид Линдгрен о друге всех детей Карлсоне: "Умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил!" Джордан рассмеялся, прочитал напутствие от фанатов, и поблагодарил их за этот приз", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Спартака".
24-летний Ларссон в прошлом сезоне провел за "Спартак" 30 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. В нынешнем сезоне на счету форварда один гол в 18 поединках.
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