Фанаты "Спартака" выбрали лучшего игрока сезона

Лучшим игроком "Спартака" в минувшем сезоне признан защитник Георгий Джикия, сообщает официальный сайт клуба.

Джикия занял первое место по результатам голосования среди болельщиков сайта Spartakforum.ru.

В прошлом сезоне 25-летний Джикия провел за "Спартак" 35 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Футболист перешел в стан "красно-белых" в январе 2017 года из "Амкара" за 2,35 миллиона евро.

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