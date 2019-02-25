Фанаты "Спартака" высмеяли клуб
Болельщики "Спартака" провели подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Russian Ultras. Фанаты московского клуба развесили по всему городу больше тысячи афиш с анонсом вымышленного блокбастера с участием представителей клуба.
Фанаты Спартака в преддверии продолжения чемпионата расклеили по Москве около тысячи афиш с анонсом блокбастера, который происходит в отношениях фанатов с руководством клуба. Смотрите на всех стадионах страны с 3 марта pic.twitter.com/oI9KOPQpK7— Russian ultras (@russian_ultras) 25 февраля 2019 г.
На плакатах изображены вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров, пародирующие фильм "Фантастические твари и где они обитают". Название вымышленного "фильма": "Фантастические твари и когда они покинут "Спартак".
На афишах написано, что "фильм" можно будет увидеть с 3 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10