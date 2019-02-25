Фанаты "Спартака" высмеяли клуб

Болельщики "Спартака" провели подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Russian Ultras. Фанаты московского клуба развесили по всему городу больше тысячи афиш с анонсом вымышленного блокбастера с участием представителей клуба.

Фанаты Спартака в преддверии продолжения чемпионата расклеили по Москве около тысячи афиш с анонсом блокбастера, который происходит в отношениях фанатов с руководством клуба. Смотрите на всех стадионах страны с 3 марта pic.twitter.com/oI9KOPQpK7 — Russian ultras (@russian_ultras) 25 февраля 2019 г.

На плакатах изображены вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров, пародирующие фильм "Фантастические твари и где они обитают". Название вымышленного "фильма": "Фантастические твари и когда они покинут "Спартак".

На афишах написано, что "фильм" можно будет увидеть с 3 марта.

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