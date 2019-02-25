Фанаты "Спартака" высмеяли клуб

Теги спартак москваденис глушаковдмитрий комбаров

Фанаты "Спартака" высмеяли клуб

Болельщики "Спартака" провели подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Russian Ultras. Фанаты московского клуба развесили по всему городу больше тысячи афиш с анонсом вымышленного блокбастера с участием представителей клуба.

На плакатах изображены вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров, пародирующие фильм "Фантастические твари и где они обитают". Название вымышленного "фильма": "Фантастические твари и когда они покинут "Спартак".

На афишах написано, что "фильм" можно будет увидеть с 3 марта. 

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