Фанаты "Спартака" вывесили серию ярких баннеров на матче с ЦСКА (фото)
Фото: твиттер "Спартака"
Болельщики московского "Спартака" креативно подготовились к матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
Фанаты вывесили серию из трех баннеров, на которых изображена охота на символ ЦСКА - коней.
Матч "Спартак" - ЦСКА в настоящее время проходит в Москве на стадионе "Открытие Арена".
После 26 туров "Спартак", набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 46 очками находится на шестой позиции.
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