Фанаты "Спартака" вывесили серию ярких баннеров на матче с ЦСКА (фото)

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Фанаты "Спартака" вывесили серию ярких баннеров на матче с ЦСКА (фото)

Фото: твиттер "Спартака"

Болельщики московского "Спартака" креативно подготовились к матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Фанаты вывесили серию из трех баннеров, на которых изображена охота на символ ЦСКА - коней.

Матч "Спартак" - ЦСКА в настоящее время проходит в Москве на стадионе "Открытие Арена".

После 26 туров "Спартак", набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 46 очками находится на шестой позиции.

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