Фанаты "Тамбова" готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина

Объединение болельщиков "Тамбова" решило обратиться к руководителям российского футбола.

"Р-Спорт" сообщает о подготовке фанатами письма в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина.

"В письме будет содержаться просьба обратить внимание на проблемы команды и обещания губернатора Тамбовской области развивать футбольный клуб, а также реконструировать стадион. На данный момент ничего этого нет. Перед последним туром прошлого сезона губернатор обещал стабильность клубу, но после переизбрания исчез", - заявил источник, знакомый с ситуацией.

По итогам 13 туров "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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