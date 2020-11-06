Фанаты "Тамбова" готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина
Объединение болельщиков "Тамбова" решило обратиться к руководителям российского футбола.
"Р-Спорт" сообщает о подготовке фанатами письма в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина.
"В письме будет содержаться просьба обратить внимание на проблемы команды и обещания губернатора Тамбовской области развивать футбольный клуб, а также реконструировать стадион. На данный момент ничего этого нет. Перед последним туром прошлого сезона губернатор обещал стабильность клубу, но после переизбрания исчез", - заявил источник, знакомый с ситуацией.
По итогам 13 туров "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: У спортивного директора "Тамбова" 25-процентное поражение лёгких из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Суперлиги
-
Хавбек "Лилля" Языджи установил еврокубковый рекорд
-
Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Кайрат" объявил о продлении контакта с Вагнером Лавом
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Игрок ЦСКА с большим отрывом лидирует в текущем розыгрыше Лиги Европы по числу попыток дриблинга
-
Дани Алвес рассказал, почему отказался возвращаться в "Барселону"
-
Фанаты "Тамбова" готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина
-
РФС заменил одного из судей на матче ЦСКА - "Ростов"
-
Хавбек "Лилля" Языджи повторил достижение Ривалдо 20-летней давности
-
Президент "Урала" назвал задачу команды на матч со "Спартаком"
-
Экс-директор "Барселоны": "Алексей Миранчук присутствовал в списке игроков, за которыми следил клуб"
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от обмена Хамеса с доплатой на Погба летом 2019 года
-
Марадона останется в больнице ещё на несколько дней. У него "ломка"
-
Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Суперлиги
-
Дани Алвес дал совет новичку "Барселоны" Десту
-
"Реал" готовит новый контракт для Карвахаля
-
"Вильярреал" вплотную приблизился к рекорду "Севильи" в Лиге Европы
-
Гончаренко оценил выступление российских команд в Лиге Чемпионов и Лиге Европы
-
Немецкие клубы показали лучшую результативность на еврокубковой неделе за последние шесть лет
-
У спортивного директора "Тамбова" 25-процентное поражение лёгких из-за коронавируса
-
Хавбек "Лилля" Языджи установил еврокубковый рекорд
-
Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Лестер" впервые с 1961 года забил четыре гола в еврокубковой игре
-
Адвокат: "Иногда с "Валвейком" играть сложнее, чем с ЦСКА"