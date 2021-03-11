Фанаты "Торпедо" требуют уволить Игнашевича

Фанатское объединение "Торпедо" "Запад-5 Ultras" на своей страничке "Вконтакте" выступило с призывом к клубу, в котором требуют немедленно отправить в отставку Сергея Игнашевича, который занимает пост главного тренера "заводчан".

"Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера!

Игнашевич! Вон из Торпедо! Маслов, если ты президент, прими решение...!" – сказано в заявлении фанатов.

Напомним, "Торпедо" проиграло 2 из 3 последних матчей в ФНЛ. Команда опустилась на 5-е место в турнирной таблице, которое оставляет клуб без шансов на борьбу за выход в РПЛ. Всего безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей (2 ничьи и 3 поражения).

Игнашевич утвержден главным тренером "Торпедо" в июне 2020 года, еще год до этого он был на должности старшего тренера.