Фанаты "Торпедо" требуют уволить Игнашевича

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Фанаты "Торпедо" требуют уволить ИгнашевичаФанатское объединение "Торпедо" "Запад-5 Ultras" на своей страничке "Вконтакте" выступило с призывом к клубу, в котором требуют немедленно отправить в отставку Сергея Игнашевича, который занимает пост главного тренера "заводчан".

"Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера!

Игнашевич! Вон из Торпедо! Маслов, если ты президент, прими решение...!" – сказано в заявлении фанатов.

Напомним, "Торпедо" проиграло 2 из 3 последних матчей в ФНЛ. Команда опустилась на 5-е место в турнирной таблице, которое оставляет клуб без шансов на борьбу за выход в РПЛ. Всего безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей (2 ничьи и 3 поражения).

Игнашевич утвержден главным тренером "Торпедо" в июне 2020 года, еще год до этого он был на должности старшего тренера.

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