Фанаты "Тоттенхэма" оскорбляли Лэмпарда во время матча с "Эвертоном"

Фото инстаграм "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард подвергся обструкции со стороны болельщиков "Тоттенхэма".

Напомним, что накануне "шпоры" разгромили "ирисок" со счётом 5:0.

Как пишет Mirror, во время матча фанаты "Тоттенхэма" скандировали в адрес тренера соперника: "Ты просто дерьмовый Джеррард!".

Напомним, что Лэмпард возглавил "Эвертон" 31 января. С тех пор команда проиграла 4 из 5 матчей в АПЛ.

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