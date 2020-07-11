Фанаты "Тоттенхэма" потребуют отставки руководства клуба во время дерби с "Арсеналом"

Болельщики лондонского "Тоттенхэма" недовольны работой руководства клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, фанаты "шпор" намерены провести акцию с целью потребовать отставки президента Дэниэла Леви.

Во время воскресного дерби с "Арсеналом" будет запущен самолёт с баннером "Леви - на выход".

Болельщики "Тоттенхэма" разочарованы регрессом команды, а также отсутствием инвестиций в усиление состава и перспектив бороться за трофеи.

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