Фанаты "Тоттенхэма" сорвали приглашение в клуб Гаттузо
Фото твиттер "Фиорентины"
Бывший главный тренер "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо не возглавит лондонский "Тоттенхэм", сообщает The Athletic.
Пригласить итальянского специалиста хотел его соотечественник Фабио Паратичи, недавно занявший пост управляющего директора "шпор".
Однако против назначения Гаттузо резко выступили болельщики в соцсетях. Этот фактор убедил руководство клуба прекратить переговоры с кандидатом.
Напомним, что "Тоттенхэм" в апреле уволил Жозе Моуринью. В последнее время СМИ активно писали, что команду может принять экс-наставник "Ромы" Паулу Фонсека.
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