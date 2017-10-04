Фанаты требуют возвращения Наингголана в сборную Бельгии

Теги бельгияраджа наингголанромароберто мартинес

Фанаты требуют возвращения Наингголана в сборную Бельгии

Фанаты требуют возвращения в сборную Бельгии полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана.

Во время открытой тренировки национальной команды болельщики вывесили на трибуне баннер с изображением футболиста, намекая главному тренеру "красных дьяволов" Роберто Мартинесу, что хавбек "волков" нужен сборной.

Напомним, что Наингголан уже несколько раз оказывался вне заявки бельгийцев из-за конфликта с наставником.

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