Фанаты требуют возвращения Наингголана в сборную Бельгии
Фанаты требуют возвращения в сборную Бельгии полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана.
Во время открытой тренировки национальной команды болельщики вывесили на трибуне баннер с изображением футболиста, намекая главному тренеру "красных дьяволов" Роберто Мартинесу, что хавбек "волков" нужен сборной.
Напомним, что Наингголан уже несколько раз оказывался вне заявки бельгийцев из-за конфликта с наставником.
Не пропустите: Ромелу Лукаку избежал серьёзной травмы и имеет шансы принять участие в ближайших матчах сборной Бельгии. | http://soccernews.ru
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