Фанаты "Уфы" выбрали лучшего игрока прошлого сезона

Теги уфасильвестр игбоун

Фанаты "Уфы" выбрали лучшего игрока прошлого сезона

Лучшим игроком "Уфы" в прошлом сезоне признан нигерийский нападающий Сильвестр Игбун, сообщает официальный сайт клуба.

Игбун занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 46,4 процентов голосов. В минувшем сезоне он провел за "Уфу" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Вторым стал голкипер Александр Беленов (18,9), третье место у полузащитника Кэтэлина Карпа (13,3%). 

В прошлом сезоне "Уфа" финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Башкирский клуб сумел сохранить место в РПЛ, обыграв "Томь" в стыковых матчах (2:0, 0:1).

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