Фанаты "Уфы" ярко отреагировали на возвращение в клуб Газизова (фото)
Фото: "Матч ТВ"/Автор неизвестен
Болельщики "Уфы" с восторгом отреагировали на возвращение на пост генерального директора клуба Шамиля Газизова.
На матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:1) фанаты вывесили баннер с изображением Газизова и надписью "I am back" ("Я вернулся").
Газизов работал в должности генерального директора "Уфы" с 2010 по 2020 годы. Затем функционер перешел на аналогичную работу в московский "Спартак". Спустя пять месяцев Газизов покинул московский клуб, а в декабре вернулся в "Уфу".
Не пропустите: Газизов прокомментировал своё возвращение в "Уфу". | http://soccernews.ru
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