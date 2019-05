Фанаты "Униона" ярко отпраздновали выход в Бундеслигу

Берлинский "Унион" по сумме двух встреч одолел "Штутгарт" в стыковых матчах (2:2 и 0:0) и впервые в своей истории вышел в Бундеслиге.

По окончании матча на поле выбежало огромное количество фанатов берлинского клуба, чтобы отпраздновать исторический успех. Часть болельщиков зажгло файеры и устроило фейерверк на стадионе.

Absolute madness as Union Berlin are promoted to the Bundesliga for the first ever time! pic.twitter.com/ebN6NSZ5U1