Фанаты "Униона" ярко отпраздновали выход в Бундеслигу

Берлинский "Унион" по сумме двух встреч одолел "Штутгарт" в стыковых матчах (2:2 и 0:0) и впервые в своей истории вышел в Бундеслиге.

По окончании матча на поле выбежало огромное количество фанатов берлинского клуба, чтобы отпраздновать исторический успех. Часть болельщиков зажгло файеры и устроило фейерверк на стадионе.

Absolute madness as Union Berlin are promoted to the Bundesliga for the first ever time! pic.twitter.com/ebN6NSZ5U1 — Goal (@goal) 27 мая 2019 г.

"Унион" был основан в 1966 году. До объединения Германии клуб выступал в чемпионате ГДР. В 1991 году ФРГ выделил клубам ГДР восемь мест в первой и второй объединенных Бундеслигах. "Унион" не сумел побороться за одну из путевок, так как в том году выступал в чемпионате ГДР.

После объединения Германии "Унион" выступал в Оберлиге и второй Бундеслиге.

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