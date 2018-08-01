Фанаты устроили невероятный прием тренеру сборной Хорватии, прибывшему в родной город: опубликовано видео

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич побывал в своем родном городе Ливно, где его встретили порядка 60 тысяч человек.

На городской площади установили сцену, на которую вышел наставник и произнес речь. Это мероприятие стало самым крупным по числу людей в истории Ливно.

"Это просто прекрасно, эмоции находятся на самом пике. Я получил массу поздравлений из Хорватии и каждое из них было потрясающим. Но приехать в родное Ливно это нечто особенное для меня", - цитирует Далича Direktno.hr.

Напомним, что сборная Хорватии под руководством Далича дошла до финала Чемпионата Мира-2018, где проиграла Франции – 2:4.

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