Фанаты в Казани попытались спровоцировать Роналду

Фанаты в Казани попытались спровоцировать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, напомнив ему о его извечном сопернике Лионеле Месси. Вот как это было.

Напомним, Мейрелеш рассказал, где Роналду должен продолжить карьеру. | soccernews.ru