Фанаты в Казани попытались спровоцировать Роналду

Теги криштиану роналдулионель месси

Фанаты в Казани попытались спровоцировать РоналдуФанаты в Казани попытались спровоцировать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, напомнив ему о его извечном сопернике Лионеле Месси. Вот как это было.

Напомним, Мейрелеш рассказал, где Роналду должен продолжить карьеру. | soccernews.ru

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