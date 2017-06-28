Фанаты в Казани попытались спровоцировать Роналду
Фанаты в Казани попытались спровоцировать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, напомнив ему о его извечном сопернике Лионеле Месси. Вот как это было.
Напомним, Мейрелеш рассказал, где Роналду должен продолжить карьеру. | soccernews.ru
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|Группа A
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|Мексика
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|4
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|0
|Группа B
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|О
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