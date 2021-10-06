Болельщики в Милане освистывают Доннарумму во время матча Италии с Испанией
Фото: твиттер УЕФА
Сборная Италии принимает Испанию в Милане рамках полуфинала Лиги Наций.
Отметим, что вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма получил не слишком радужный прием. Часть фанатов освистывает каждое действие голкипера.
Напомним, что прошлым летом Доннарумма отказался продлевать соглашение с "Миланом" и в качестве свободного агента перебрался в ПСЖ.
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