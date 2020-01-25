Фанаты "Валенсии" и "Барселоны" подрались перед матчем

Перед матчем 21-го тура Примеры между "Валенсией" и "Барселоной" произошли столкновения между фанатами двух команд.

В частности, болельщики устроили драку возле стадиона "Месталья", используя металлические прутья и стулья. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Matí intens d’enfrontaments entre ultres. A València, al voltant de Mestalla, batalla entre Boixos Nois i Yomus. pic.twitter.com/G9WqEtUYUI — Albert Mercadé (@albertmercade) January 25, 2020

Напомним, что матч начался в 18:00 по московскому времени. Пока "Валенсия" и "Барса" играют вничью со счётом 0:0.

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