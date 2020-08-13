Фанаты "Валенсии" устроили акцию протеста против владельца клуба

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Фанаты "Валенсии" устроили акцию протеста против владельца клуба

Болельщики "Валенсии" требуют смены руководства клуба, политикой которого они крайне недовольны.

Напомним, что владельцем "летучих мышей" с 2014 года является сингапурский миллиардер Питер Лим.

Фанаты левантийской команды устроили акцию протеста возле стадиона "Месталья". Они провели траурное мероприятие, намекая на гибель клуба под руководством Лима.

В прошлом сезоне "Валенсия" финишировала в Примере на девятом месте и не попала в еврокубки.

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