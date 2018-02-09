Фанаты "Валенсии" забросали камнями автобус "Барселоны"

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Фанаты "Валенсии" забросали камнями автобус "Барселоны"

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Валенсия" проиграла "Барселона" со счетом 0:2 и выбыла из турнира.

После матча фанаты хозяев закидали камнями автобус каталонцев, разбив стекло.

Видео: Автобус "Барсы" забросали камнями.

Нарушители были задержаны. Никто из игроков и представителей каталонцев не пострадал.

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