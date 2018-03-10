Фанаты "Вест Хэма" устроили беспорядки во время матча с "Бернли"

Во время матча между "Вест Хэмом" и "Бернли" (0:3), фанаты хозяев устроили беспорядки на поле.

Как сообщает Daily Mail, после первого пропущенного гола один из болельщиков выбежал на поле, однако его повалил на землю капитан "молотобойцев" Марк Нобл.

Чуть позже другой болельщик принес в центр поля угловой флажок.

После фанаты окружили ложе с руководством клуба и требовали их отставки.

Игрокам "Бернли" пришлось забрать детей на скамейку запасных, чтобы они не попали в давку.

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