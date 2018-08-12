Фанаты "Витесса" красиво поблагодарили Слуцкого после победы на старте чемпионата Голландии

Болельщики "Витесса" написали фамилию главного тренера команды Леонида Слуцкого на флаге России и сфотографировались с тренером после матча первого тура чемпионата Голландии против "Гронингена" (5:1).

Этот поединок стал дебютным для российского специалиста Эредивизии.

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