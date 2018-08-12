Фанаты "Витесса" красиво поблагодарили Слуцкого после победы на старте чемпионата Голландии

1 Теги витесслеонид слуцкий

Фанаты "Витесса" красиво поблагодарили Слуцкого после победы на старте чемпионата Голландии

Болельщики "Витесса" написали фамилию главного тренера команды Леонида Слуцкого на флаге России и сфотографировались с тренером после матча первого тура чемпионата Голландии против "Гронингена" (5:1).

Этот поединок стал дебютным для российского специалиста Эредивизии.

Не пропустите: "Витесс" Слуцкого разгромил "Гронинген", "Де Графсхап" обыграл "Фейеноорд". | http://soccernews.ru

Комментарии
Tager

Лучше бы чизбургер принесли Лехе !

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
Полная таблица

топ-5 тегов