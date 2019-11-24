Фанаты "Витесса" требуют увольнения Слуцкого
Россиянин Леонид Слуцкий в ближайшее время может покинуть пост тренера "Витесса".
Сегодня клуб проиграл роттердамской "Спарте" (2:0) и это уже четвертое поражения "Витесса" кряду.
После матча фанаты "Витесса" в интернете начали призыв к увольнению Слуцкого, используя хештег #SlutskyOut.
Слуцкий возглавляет "Витесс" с 2018 года. Сейчас клуб занимает в чемпионате пятое место.
Читайте также: "Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте", ПСВ переиграл "Херенвен". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Матч Серии А перенесен из-за погодных условий
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке
-
Фанаты "Витесса" требуют увольнения Слуцкого
-
1
"Арсенал" готов приютить Почеттино
-
Сульшер прокомментировал ничью с "Шеффилдом"
-
1
Бутрагеньо: "Болельщики должны поддержать Бэйла"
-
"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче Примеры
-
"Сампдория" минимально переиграла "Удинезе"
-
"Майнц" в меньшинстве уверенно разобрался с "Хоффенхаймом"
-
Мойес может вернуться в "Эвертон"
-
1
"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом"
-
"Сент-Этьен" и "Монпелье" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"
-
"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте", ПСВ переиграл "Херенвен"
-
Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" и другие результаты 15-го тура УПЛ
-
1
Полузащитник "Ростова" сломал ногу в игре с "Динамо", но арбитр не показал нарушавшему карточки
-
В "Краснодаре" назвали диагноз Мануэла Фернандеша
-
"Алавес" в концовке матча добыл победу над "Эйбаром"
-
"Аугсбург" разгромил "Герту" в матче Бундеслиги
-
Сульшер рассказал, чего стоит ждать от "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23