Фанаты "Витесса" требуют увольнения Слуцкого

Россиянин Леонид Слуцкий в ближайшее время может покинуть пост тренера "Витесса".

Сегодня клуб проиграл роттердамской "Спарте" (2:0) и это уже четвертое поражения "Витесса" кряду.

После матча фанаты "Витесса" в интернете начали призыв к увольнению Слуцкого, используя хештег #SlutskyOut.

Слуцкий возглавляет "Витесс" с 2018 года. Сейчас клуб занимает в чемпионате пятое место.

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