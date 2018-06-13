Фанаты выбрали лучших одиннадцать игроков "Манчестер Юнайтед" в истории АПЛ

Фанаты "Манчестер Юнайтед" выбрали лучших одиннадцать игроков своей команды в истории Премьер-Лиги.

Так, в ее состав были включены: Давид Де Хеа, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Неманья Видич, Патрис Эвра, Рой Кин, Пол Скоулз, Криштиану Роналду, Райан Гиггз, Эрик Кантона и Уэйн Руни.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда. | soccernews.ru