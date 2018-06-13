Фанаты выбрали лучших одиннадцать игроков "Манчестер Юнайтед" в истории АПЛ

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Фанаты выбрали лучших одиннадцать игроков "Манчестер Юнайтед" в истории АПЛФанаты "Манчестер Юнайтед" выбрали лучших одиннадцать игроков своей команды в истории Премьер-Лиги.

Так, в ее состав были включены: Давид Де Хеа, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Неманья Видич, Патрис Эвра, Рой Кин, Пол Скоулз, Криштиану Роналду, Райан Гиггз, Эрик Кантона и Уэйн Руни.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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