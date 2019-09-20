Фанаты выливают на Вальверде кучу грязи - увольнение близко?! Обозреваем мнение испанских СМИ касательно ситуации в "Барселоне""

"Европа больше не боится "Барселону", – констатирует испанская пресса после невнятного выступления команды Вальверде на "Вестфаленштадион". Если бы не фантастическая игра Марка-Андре тер Штегена, "блаугранас" возвращались бы домой с полной сумкой голов и очень расстроенными лицами. Никакой реакции на ливерпульское фиаско, никаких выводов, никаких положительных изменений. Печальная статистика каталонского гранда объясняется, прежде всего, неоднозначными решениями тренера, который боится рисковать на выезде, выбирая максимально осторожную тактику. "Барселона" сделала десять шагов назад, жалуется шеф-редактор Mundo Deportivo Санти Нолла. Издание, которое можно назвать неофициальным сайтом чемпиона Испании, сейчас открыто критикует "Кулес" из-за невыносимого футбола вне "Камп Ноу" (кстати, если кто-то не знал, с каталонского "Камп Ноу" переводится как "новый стадион"). "Они выбрались живыми из дортмундского ада только благодаря блестящей реакции тер Штегена. Это была очередная печальная версия команды в Лиге Чемпионов: почти не пробивают по воротам, плохо защищаются, изредка включаются на сто процентов. "Барса" потеряла искру и солидность, несмотря на наличие в составе значительной количества высококлассных футболистов, которые контролируют мяч без продвижения вперед. Конечно, у экрана телевизора все кажется намного проще, но посмотрите, что делала "Славия" на "Сан-Сиро", или "Валенсия" в Лондоне. Селадес обыграл "Челси" на "Стэмфорд Бридж", потому что не боялся рисковать. Между тем, "блаугранас" продолжают искать спасение в Месси, хотя аргентинский гений не выходил на поле более ста дней".

Эрнест Фольч, который возглавляет второй по популярности в Каталонии Diario SPORT, называет выездную ничью с "Боруссией" большим успехом, ведь "Барса имеет серьезную проблему вдали от дома". Страдания Гризманна и недальновидность тренера в случае с Жуниором Фирпо – наиболее очевидные ошибки Вальверде при планировании игры, считает авторитетный журналист. "После увиденного в Дортмунде остается радоваться лишь результату. Это очень опасный симптом, когда счет на табло – лучшая новость в игре команды. В течение всего матча не покидало ощущение, что "Барселона" передвигается на кончиках пальцев, словно боится разозлить своего соперника. Команда не верила в победу и полностью сосредоточилась на том, чтобы не проиграть. Вальверде поберег Месси с первых минут, доверив правый фланг атаки юному Ансуи Фати – единственном игроку, который хотя бы пытался обострять, создавал своеобразный электрический заряд. А после травмы Жорди Альбы вообще пришлось импровизировать: Семеду переместился на левую бровку, а Серхио Роберто занял место португальца. И все это время на трибуне находился Жуниор Фирпо, который почему-то не попал в заявку. К чему привел этот трюк, всем прекрасно известно – Семеду "привез" пенальти. Барселона лишний раз продемонстрировала уродливое лицо на выезде. Эта команда не имеет ничего общего со своей домашней версией, мы говорим о разном уровне", – возмущается журналист.

Мадридская пресса также не отказала себе в удовольствии раскритиковать прагматического Вальверде. Представитель издание Marca Хайме Ринкон считает, что чрезмерное увлечение тренера защитными порядками не позволяет раскрыться Гризманну, который был приобретен за 120 млн евро: "Француза сложно обвинять в отсутствии желания. Он всегда находится среди лидеров по километражу, много работает на оборону, предлагает себя партнерам на каждом участке поля. Но разве Гризманн был приобретен, чтобы выполнять только черновую работу? Его задача - приносить болельщикам радость, как это делал в свое время Неймар! Антуан должен делать разницу, а не быть дополнительным звеном позади. Почему Гризманн оказался на фланге Жорди Альбы, если он привык действовать справа, смещаться в центр и пробивать, подчеркиваю, с рабочей левой? Почему Ансуи Фати заставили выполнять роль правого вингера, если он обладает прекрасным ударом с правой. Только после того, как 16-летний вундеркинд поменялся местами с французом, ему удалось несколько раз продемонстрировать свой талант. Остракизм Жуниора Фирпо – отдельная тема для разговора, в Дортмунде команду оставили с одним левым защитником". Если испанские СМИ пока завуалировано намекают на нецелесообразности пребывания Эрнесто Вальверде у руля "Барселоны", то сторонники каталонского клуба настроены хоть сегодня линчевать 55-летнего специалиста. После печального зрелища на "Вестфаленштадион" фанаты просто "забомбили" Твиттер оскорбительными сообщениями в адрес тренера. Его считают наставником не уровня такой большой команды, а также называют главным виновником позорных поражений в Риме и Ливерпуле. Наиболее радикальные болельщики готовы пожертвовать даже еще одним провальным сезоном в ЛЧ, чтобы руководство наконец указало Вальверде на дверь. Предлагаем вашему вниманию несколько интересных комментариев в сети.

"Лучшее, что может случиться с Барселоной – это вылет из Лиги Чемпионов, чтобы бестолкового Вальверде наконец прогнали".

"Вон из моей "Барселоны", Вальверде. Ты уже исчерпал себя. Мы ничего не добьемся с робким и невежественным тренером".

"С этим тренером (если это дерьмо можно назвать тренером) игроки "Барселоны" выходят на поле как люди, которым не нравится собственная работа".

Игорь Малиенко | soccernews.ru