Фанаты высмеяли действия Себальоса в матче с "Леганесом"

Испанские болельщики высмеяли действия полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса во вчерашнем матче Ла Лиги с "Леганесом".

Внимание фанатов привлек тот факт, что 21-летний хавбек провел на поле всего 29 секунд игрового времени, заменив на 90+2 минуте Матео Ковачича. По этому случаю была представлена тепловая карта действий футболиста:

Напомним, "Реал" обыграл "Леванте" со счетом 3:1. | soccernews.ru