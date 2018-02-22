Фанаты высмеяли действия Себальоса в матче с "Леганесом"

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Фанаты высмеяли действия Себальоса в матче с "Леганесом"Испанские болельщики высмеяли действия полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса во вчерашнем матче Ла Лиги с "Леганесом".

Внимание фанатов привлек тот факт, что 21-летний хавбек провел на поле всего 29 секунд игрового времени, заменив на 90+2 минуте Матео Ковачича. По этому случаю была представлена тепловая карта действий футболиста:

Напомним, "Реал" обыграл "Леванте" со счетом 3:1. | soccernews.ru

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