Фанаты "Ювентуса" могут бойкотировать матч с "Миланом"

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Фанаты "Ювентуса" могут бойкотировать матч с "Миланом"

Фанаты туринского "Ювентуса" могут бойкотировать матч 12-го тура итальянской Серии А против "Милана".

Напомним, что эта игра состоится на "Сан Сиро" в воскресенье, 11 ноября.

По информации Football Italia, болельщики "старой синьоры" рассматривают возможность бойкота матча в знак протеста против высоких цен на билеты.

Сообщается, что за попадание на гостевой сектор стадиона придётся выложить 75 евро.

По итогам восьми туров "Ювентус" уверенно лидирует в чемпионате, а "Милан" занимает десятое место, имея игру в запасе. 

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