Фанаты "Ювентуса" поиздевались над "Фиорентиной" из-за трансфера Влаховича
Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен
Болельщики "Ювентуса" потроллили фанатов "Фиорентины" из-за перехода в туринский клуб сербского нападающего Душана Влаховича.
"От Баджо до Влаховича, далее — Кьеза. Спасибо, филиал, и до следующей продажи", — гласит баннер на улице Флоренции.
Juventus-ultras har været i Firenze.— Brian Bødker (@BrianBoedker) January 30, 2022
“Fra Baggio til Vlahovic, videre til Chiesa…Tak datterselskab og til næste handel. Fino alla fine” pic.twitter.com/sKZaGMqeYz
22-летний Влахович перешел в "Ювентус" за 82 миллиона евро, став самой дорогой продажей в истории клуба из Флоренции. Он выступал за "Фиорентину" с 2018 года, провел за клуб 108 матчей, забил 49 голов и отдал восемь результативных передач.
Не пропустите: Бентанкур близок к переходу в топ-клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 января
-
"Монако" Головина в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Ференцварош" впервые победил при Черчесове
-
Названы условия предстоящего трансфера Перейры в "Спартак"
-
Икарди может вернуться в "Барселону"
-
Определились все полуфиналисты Кубка Африки
-
ПСЖ договорился с Дембеле
-
Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки
-
Фанаты "Ювентуса" поиздевались над "Фиорентиной" из-за трансфера Влаховича
-
"Вольфсбург" усилился экс-форвардом сборной Германии
-
Дембеле не перейдет в "Манчестер Юнайтед"
-
Украинский форвард киевского "Динамо" перешел в "Сампдорию"
-
"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу 4-го дивизиона
-
Губерниев отреагировал на уход Жиго из "Спартака"
-
Азмун обратился к фанатам "Зенита" после перехода в "Байер"
-
"Аякс" усилился полузащитником "Ювентуса"
-
1
Полиция Манчестера арестовала Гринвуда
-
"Аталанта" нашла замену Миранчуку в Серии В
-
"Краснодар" победил норвежский клуб в товарищеском матче
-
Александр Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл в казино
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17