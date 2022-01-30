Фанаты "Ювентуса" поиздевались над "Фиорентиной" из-за трансфера Влаховича

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Болельщики "Ювентуса" потроллили фанатов "Фиорентины" из-за перехода в туринский клуб сербского нападающего Душана Влаховича.

"От Баджо до Влаховича, далее — Кьеза. Спасибо, филиал, и до следующей продажи", — гласит баннер на улице Флоренции.

Juventus-ultras har været i Firenze.

“Fra Baggio til Vlahovic, videre til Chiesa…Tak datterselskab og til næste handel. Fino alla fine” pic.twitter.com/sKZaGMqeYz — Brian Bødker (@BrianBoedker) January 30, 2022

22-летний Влахович перешел в "Ювентус" за 82 миллиона евро, став самой дорогой продажей в истории клуба из Флоренции. Он выступал за "Фиорентину" с 2018 года, провел за клуб 108 матчей, забил 49 голов и отдал восемь результативных передач.

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