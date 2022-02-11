Фанаты "Ювентуса" призвали Дибалу продлить контракт с клубом

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Фанаты "Ювентуса" призвали Дибалу продлить контракт с клубом

Фото твиттер Пауло Дибалы

Болельщики "Ювентуса" во время матча 1/4 финала Кубка Италии против "Сассуоло" (2:1) обратились к форварду Пауло Дибале.

"Дибала, оставайся с нами", - скандировали фанаты после того, как аргентинец открыл счёт в игре.

Напомним, что действующий контракт 28-летнего футболиста со "старой синьорой" истекает в июне этого года.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 25 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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