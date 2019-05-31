Фанаты "Ювентуса" требуют убрать звезду Конте с домашнего стадиона
Болельщики туринского "Ювентуса" негативно восприняли назначение Антонио Конте на пост главного тренера "Интера".
Фанаты команды требуют убрать звезду "Графа" с аллеи на домашнем стадионе. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Change.org.
Тифози "старой синьоры" напомнили, что "Интер" пытался уничтожить "Ювентус" во время скандала "кальчополи".
"Конте поступил бы профессионально, если бы согласился возглавить "Наполи", "Рому" или "Милан". "Интер" - команда, которая поспособствовала незаконному наказанию "Ювентуса" в рамках "кальчополи" и присоединиться к ней - означает принять их взгляды. Считаем, что отныне Конте не достоин звезды на нашем стадионе", - говорится в тексте петиции.
49-летний Конте выступал за "Ювентус" в качестве футболиста с 1991 по 2004 год, а с 2011 по 2014 год возглавлял команду.
Не пропустите: Конте прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Интера". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17