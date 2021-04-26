Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной"

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Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной"

Фото B/R Football

Болельщики туринского "Ювентуса" остались недовольны реализацией нападающего Криштиану Роналду в матче 33-го тура Серии А против "Фиорентины".

Португалец имел убойный голевой шанс, но пробил мимо ворот из выгодной позиции. В итоге "старая синьора" добилась только ничьей 1:1.

То, что фанаты "Юве" в ярости из-за промаха Роналду, написало издание Football Italia со ссылкой на соцсети. Публикация вышла с заголовком "Просто посадите его на скамейку".

36-летний форвард не может забить уже в трёх матчах подряд. Его сухая серия длится с 7 апреля.

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