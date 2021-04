Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной"

Фото B/R Football

Болельщики туринского "Ювентуса" остались недовольны реализацией нападающего Криштиану Роналду в матче 33-го тура Серии А против "Фиорентины".

Португалец имел убойный голевой шанс, но пробил мимо ворот из выгодной позиции. В итоге "старая синьора" добилась только ничьей 1:1.

#CristianoRonaldo has failed to score in the last three #SerieA games and #Juventus fans are furious after he missed an open goal against #Fiorentina today. https://t.co/pwhV5pmJzW #FiorentinaJuve #SerieA #Calcio #SerieATIM #CR7 pic.twitter.com/Ka8Yi99vE1