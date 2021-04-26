Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной"
Фото B/R Football
Болельщики туринского "Ювентуса" остались недовольны реализацией нападающего Криштиану Роналду в матче 33-го тура Серии А против "Фиорентины".
Португалец имел убойный голевой шанс, но пробил мимо ворот из выгодной позиции. В итоге "старая синьора" добилась только ничьей 1:1.
#CristianoRonaldo has failed to score in the last three #SerieA games and #Juventus fans are furious after he missed an open goal against #Fiorentina today. https://t.co/pwhV5pmJzW #FiorentinaJuve #SerieA #Calcio #SerieATIM #CR7 pic.twitter.com/Ka8Yi99vE1— footballitalia (@footballitalia) April 25, 2021
То, что фанаты "Юве" в ярости из-за промаха Роналду, написало издание Football Italia со ссылкой на соцсети. Публикация вышла с заголовком "Просто посадите его на скамейку".
36-летний форвард не может забить уже в трёх матчах подряд. Его сухая серия длится с 7 апреля.
Не пропустите: Пирло оценил результаты "Ювентуса" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" спровоцировал громкий скандал после дерби с ЦСКА
-
Главные новости дня: 25 апреля
-
Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги
-
Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛ
-
"Атлетик" вырвал победу у лидера чемпионата Испании
Лента новостей
-
Губерниев прокомментировал скандал между "Спартаком" и ЦСКА
-
Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной"
-
Озил потроллил "Тоттенхэм" после поражения в финале Кубка английской лиги
-
"Барса" показала чемпионский стиль в игре с "Вильярреалом": разрыв в первом тайме, эффективность Гризманна, осечки конкурентов как помощь
-
Уткин сравнил старт карьеры Гончаренко в "Краснодаре" и Олича в ЦСКА
-
Куман недоволен календарём "Барселоны"
-
"Спартак" теряет Кутепова: назван диагноз
-
Зинченко опубликовал фото с Кубком английской лиги
-
Федун рассказал, за кого будет болеть в матче "Зенит" - "Локомотив"
-
"РБ Лейпциг" увеличил размер компенсации за Нагельсманна
-
"Спартак" спровоцировал громкий скандал после дерби с ЦСКА
-
Пирло оценил результаты "Ювентуса" в этом сезоне
-
ПСЖ и "Монако" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Франции
-
Определились все участники следующей Лиги Чемпионов от чемпионата Испании
-
Акинфеев взял на себя ответственность за поражение от "Спартака"
-
"Рейнджерс" выбили из Кубка Шотландии благодаря ассисту вратаря на 122-й минуте
-
Главные новости дня: 25 апреля
-
Феерия в Лионе, триумф ПСЖ и дежурная победа "Монако": все результаты 34-го тура Лиги 1
-
Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги
-
Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17